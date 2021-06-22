Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi Murathan'ı görenler annesine benzetti! İşte Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğlu...

Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi Murathan'ı görenler annesine benzetti! Gamze Özçelik 'ayağa kalkma sebebim' dedi herkes o ismi merak etti! Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu sosyal medya gündeminde. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Suriye'deki çalışmalarından çocuklarla karelerini yayınlayan Özçelik, "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim" notunu düştü. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü ismin oğlu merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar'ın eski oyuncuları Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

22.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 22.06.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





