Galatasaraylı Ryan Donk ve Fenerbahçeli Jose Sosa Bodrum'da kaçan şampiyonluğu unuttu! Karşılaşan ikili bakın ne yaptı

Çekişmeli geçen Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum'da aldı. Bir beachte karşılaşan iki yıldız birbirlerine selam vermeyi ihmal etmedi. Ryan Donk ve Jose Sosa'nın tatili için 'sezonun acısını çıkarıyorlar' yorumları yapılırken, bazı detaylar ise tepki topladı.

22.05.2021 10:35 - Son Güncelleme: 22.05.2021 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





