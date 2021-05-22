Galatasaraylı Ryan Donk ve Fenerbahçeli Jose Sosa Bodrum'da kaçan şampiyonluğu unuttu! Karşılaşan ikili bakın ne yaptı
Çekişmeli geçen Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum'da aldı. Bir beachte karşılaşan iki yıldız birbirlerine selam vermeyi ihmal etmedi. Ryan Donk ve Jose Sosa'nın tatili için 'sezonun acısını çıkarıyorlar' yorumları yapılırken, bazı detaylar ise tepki topladı.
22.05.2021 10:35
- Son Güncelleme: 22.05.2021 10:35
Önceki gün Bodrum'da bulunan bir otelin beach'inde görüntülenen Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, tatilin tadını çıkardı.
Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti.
Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.
Jose Sosa'nın arkadaş grubundan biri Donk'u fark edince, Arjantinli yıldız soluğu meslektaşının yanında aldı. Sosa'nın locasına geldiğini fark eden 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, meslektaşıyla sohbet edip alkol ikram ettirdi.
Bir ara locadan ayrılan Ryan Donk'un, otelin mayo satan bölümüne geçerek kendisi için mayo aldığı görüldü. Kısa süre sonra locaya geri dönen Hollandalı yıldız, eşini de yanına alarak jet-ski yaptı.