Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına olay yorum: "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"
Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına bomba bir yorum geldi. Eşi Galatasaray'da top koşturan Ebru Şancı, Hadise ile Mehmet Dinçerler ilişkisi hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den 40 bin dolarlık yüzükle evlilik teklifi alan Hadise hakkında,"Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" diyen Ebru Şancı açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü.
"HADİSE BU CENAZEYİ KALDIRAMAZ"
Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına bomba bir yorum geldi.
Bir magazin programına konuk olan Ebru Şancı, Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına ilginç bir yorum yaptı. Ebru Şancı yeni evlilik teklifi alan Hadise ile ilgili "Ben kendi fikrimi söylüyorum, Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" dedi. Bu açıklamanın sebebi ise Hadise'ye alınan 40 bin dolarlık yüzük için ortaya atılan iddialardı.
"BİR SÜRE DAHA İDARE EDER"
Şancı açıklamasında "Arkası çok dolu. Öyle derler ya futbolda hoca kötü takıma gitmez istemez 'Ben bu cenazeyi kaldırmam' der, Hadise de öyle. Bir süre arkasında duran kadın görünümü biraz daha idare eder. Ben sanmıyorum ama" dedi. Ebru Şancı konuşmasının devamında "Bizim piyasada ki hiçbir kadın o cenazeyi kaldıramaz" yorumunda bulundu.
HADİSE - MEHMET DİNÇERLER İLİŞKİSİNDE NELER YAŞANDI?
Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisine 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, "Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullanmıştı.