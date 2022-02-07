Galatasaray'ın yıldızı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan Hadise - Mehmet Dinçerler aşkına olay yorum: "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz"

"BİR SÜRE DAHA İDARE EDER"

Şancı açıklamasında "Arkası çok dolu. Öyle derler ya futbolda hoca kötü takıma gitmez istemez 'Ben bu cenazeyi kaldırmam' der, Hadise de öyle. Bir süre arkasında duran kadın görünümü biraz daha idare eder. Ben sanmıyorum ama" dedi. Ebru Şancı konuşmasının devamında "Bizim piyasada ki hiçbir kadın o cenazeyi kaldıramaz" yorumunda bulundu.