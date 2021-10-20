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Haberler Magazin Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında! Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarıyla destek verdiği Mbaye Diagne, milyonluk otomobiliyle gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin 7 milyon TL'lik oyuncağı...

20.10.2021 11:13 - Son Güncelleme: 20.10.2021 11:13
Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL’lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında! Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarıyla destek verdiği Mbaye Diagne, milyonluk otomobiliyle gündeme geldi.

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Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL’lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

Mbaye Diagne, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Senegalli futbolcu, 7 milyon TL'lik Rolls Royce marka aracı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışverişin tadını çıkaran 29 yaşındaki golcü, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL’lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

"Taraftarlarımızın verdiği destekten çok mutluyum. Ben de onları çok seviyorum" ifadelerini kullanan Diagne, yeni milyonluk aracına binerek, AVM'den ayrıldı.

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL’lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

YAĞMUR SARIOĞLU

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu yeni Ferrari'si ile asfaltın tozunu attıracak! Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Yağmur Sarıoğlu, bu süreçte pilotluk mesleğine ara vermişti. Ama hız tutkusu annelik dinlemiyor belli ki!

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL’lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!

Geçtiğimiz mayıs ayında kendine beyaz Kawasaki motosiklet alan Yağmur Sarıoğlu, garajına bu kez de beyaz bir Ferrari eklemiş.

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