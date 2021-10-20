Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında!
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında! Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarıyla destek verdiği Mbaye Diagne, milyonluk otomobiliyle gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin 7 milyon TL'lik oyuncağı...
20.10.2021 11:13
- Son Güncelleme: 20.10.2021 11:13
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne 7 milyon TL'lik oyuncağıyla İstanbul sokaklarında! Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sahasında 1-0 kazandığı Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarıyla destek verdiği Mbaye Diagne, milyonluk otomobiliyle gündeme geldi.
Mbaye Diagne, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Senegalli futbolcu, 7 milyon TL'lik Rolls Royce marka aracı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü mağazalardan saatlerce alışverişin tadını çıkaran 29 yaşındaki golcü, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.