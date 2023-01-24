Futbolcu Özer Hurmacı'nın Mihriban Hurmacı'ya ödeyeceği nafaka belli oldu: "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" demişti...

Ünlü futbolcu, ayrıca Mihriban Hurmacı'ya 250 bin lira maddi tazminat ödeyecek.

Dün görülen davaya, Özer Hurmacı avukatı Esennur Ezgi ile Mihriban Hurmacı da avukatıyla katıldı. Mihriban Hanım, manevi tazminat ve ziynet eşyası talebinin olmadığını beyan etti. Duruşma çıkışı Özer Hurmacı, "Ortak velayet kararı verildi. Çocuklar annelerinde yaşayacak. Anlaştık, boşandık" dedi.