Furkan Dede'nin Survivor Ogeday ile ilgili sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı: "Bunu yapmayın! Sorgulama! Soru işaretin varsa..."

"SEN BU YAYINI SEYRET!"

"Risk alırsın aşırı açır ama çıkarsın, ödül de bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyeti bu diyerek... Bunu yapmayın! Soru işaretin varsa Dominik'i arayın doktorla konuşun! Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun."

Furkan Dede'nin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine Ilıcalı sinirlenerek "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim sen adamın sakatlığını sorgulama! Sorgulamayın. Bu son derece yanlış" diyerek kızdı.