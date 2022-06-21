Fulya Zenginer oğlu Milan'ı bir ay önce kucağına almıştı... Babasının kucağındaki küçük adamı görenler: "Saçlar ve bakışlar fena"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz ay oğlu Milan'ı kucağına almıştı. Grafik sanatçısı eşi Kuntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri bebeğiyle sık sık paylaşım yapan Fulya Zenginer Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.