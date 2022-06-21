Fulya Zenginer oğlu Milan'ı bir ay önce kucağına almıştı... Babasının kucağındaki küçük adamı görenler: "Saçlar ve bakışlar fena"
Fulya Zenginer oğlu Milan'ı bir ay önce kucağına almıştı... Babasının kucağındaki küçük adamı görenler, "Saçlar ve bakışlar fena" , "İyi oyuncu olur Milan'dan" şeklinde yorumlar yaptı. "Küçük Kadınlar" dizisinin Yeliz'i olarak hafızalara kazınan ve bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Fulya Zenginer, Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte henüz 1 aylık olmasına rağmen fenomen olan Fulya Zenginer'in oğlu Milan...
21.06.2022 14:03 - Son Güncelleme: 21.06.2022 14:10
1 AYLIK AMA ŞİMDİDEN FENOMEN!
Fulya Zenginer oğlu Milan'ı bir ay önce kucağına almıştı... Babasının kucağındaki küçük adamı görenler, "Saçlar ve bakışlar fena" yorumları yaptı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fulya Zenginer, geçtiğimiz ay oğlu Milan'ı kucağına almıştı. Grafik sanatçısı eşi Kuntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri bebeğiyle sık sık paylaşım yapan Fulya Zenginer Instagram paylaşımı ile kısa sürede gündem oldu.