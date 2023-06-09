Frikik mi bilerek mi Hande Erçel'in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratırken bir yandan da Hande Erçel paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak Hande Erçel'in göğüs dekoltesi ve eteğini kaldırarak verdiği pozlar olay oldu.
09.06.2023 15:00 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:00