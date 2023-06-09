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Haberler Magazin Frikik mi bilerek mi Hande Erçel'in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Frikik mi bilerek mi Hande Erçel'in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan çift attıkları her adımla olay yaratırken bir yandan da Hande Erçel paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Son olarak Hande Erçel'in göğüs dekoltesi ve eteğini kaldırarak verdiği pozlar olay oldu.

09.06.2023 15:00 - Son Güncelleme: 09.06.2023 15:00
Frikik mi bilerek mi Hande Erçel’in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşka Hande Erçel son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Frikik mi bilerek mi Hande Erçel’in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Erçel, üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşulmuştu.

Frikik mi bilerek mi Hande Erçel’in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Sosyal medya yer alan iddialara göre; Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı.

Frikik mi bilerek mi Hande Erçel’in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.

Frikik mi bilerek mi Hande Erçel’in son pozu olay! Eteğini kaldırıp derin dekoltenin azizliğine uğrayınca... Sevgilisi Hakan Sabancı görmesin

Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla birlikte poz verirken giydiği elbisenin fiyatı 11.197 €.

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