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Haberler Magazin Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Bir dönem verdiği frikiklerle magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karlı, oldukça iddialı sahne kıyafeti ile şarkı söyleyerek yürüdüğü anlara ait bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri Karlı için "Bomba gibisin", "Şahane kadın", "Gözlerimi alamıyorum" yorumlarında bulundu. İşte ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın o paylaşımı...

28.08.2021 18:57 - Son Güncelleme: 28.08.2021 19:14
Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Songül Karlı, verdiği frikiklerle bir döneme damgasını vurmuş ve uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

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Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Karlı, son dönemlerde ise Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbiselerden vazgeçemeyen ünlü şarkıcı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

Siyah derin yırtmaçlı bir elbise ile sahne alan Karlı, konser sırasında şarkı söyleyerek yürüdüğü anlara ait bir videoyu Instagram hesabında yayınladı.

Frikik kraliçesi Songül Karlı derin yırtmacı ile sosyal medyaya bomba gibi düştü! Salına salına yürüdü gören dönüp bir daha baktı

İddialı elbisesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

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