Formülü Canan Karatay'dan almış! 20'lik cildinin sırrı ortaya çıktı! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre'nin güzellik sırrı: 40 dakika...

Aşkı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Firdevs Hanım'ı canlandıran ve yıllar geçmesine rağmen güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 79 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile hayranlık uyandırıyor. Güzellik sırlarını paylaşan Çehre, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerine kulak verdiğini belirterek, ''Un, tuz, şeker kullanmam.'' diyor. İşte detaylar...