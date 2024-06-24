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Formülü Canan Karatay'dan almış! 20'lik cildinin sırrı ortaya çıktı! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre'nin güzellik sırrı: 40 dakika...

Aşkı Memnu dizisinin unutulmaz karakteri Firdevs Hanım'ı canlandıran ve yıllar geçmesine rağmen güzelliği ile dikkat çeken ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 79 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile hayranlık uyandırıyor. Güzellik sırlarını paylaşan Çehre, Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerilerine kulak verdiğini belirterek, ''Un, tuz, şeker kullanmam.'' diyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 22:17 Güncelleme 24 Haziran 2024, 22:17
Formülü Canan Karatay’dan almış! 20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 1

Nebahat Çehre'nin 20'lik cildinin sırrı, doğal ve sağlıklı yaşam tarzında gizli. İşte Çehre'nin 1 haftada 10 yaş gençleştiren bakım sırları...

Formülü Canan Karatay’dan almış! 20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 2

80 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir davette "Nasıl oluyor da, böyle genç kalıyorsun?" sorusuyla karşılaştı.

Formülü Canan Karatay’dan almış! 20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 3

Hayatında yalnızca bir kez Paris'te yüzünü gerdirdiğini, ona da pişman olduğunu söyleyen Çehre "Annemden kalan öğütleri uyguluyorum" dedi.

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