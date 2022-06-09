Flaş final kararı! Anlaşma bozuldu 'Bir Zamanlar Çukurova'dan çıkmayacaktın!' Annenin Sırrıdır Çocuk apar topar yayın akışından kaldırılıyor!

Ahmet Varlı, Sacide Taşaner, Demet Gül, Selim Erdoğan, Birgül Ulusoy ve Mine Kılıç'ın da rol aldığı dizide Selin Yeninci ve İrem Helvacıoğlu üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşen iki anne adayını canlandırıyordu.