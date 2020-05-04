Haberler Galeri Magazin Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Fırat Çelik ve yeğeni Ozi, dans videolarıyla karantina günlerinin vazgeçilmez ikilisi haline geldi. Son günlerin büyük bir ilgiyle takip edilen dans videolarına bir yenisini ekleyen Fırat Çelik ve Ozi, şimdi de Sezen Aksu'nun kült şarkısı 'Rakkas' ile tebessüm ettirdi. Ankara havasıyla biten Fırat Çelik'in dans videosu kısa sürede yine beğeni rekoru kırdı.

04.05.2020 17:18 - Son Güncelleme: 04.05.2020 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





