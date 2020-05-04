RAMAZAN İMSAKİYE
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Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Fırat Çelik ve yeğeni Ozi, dans videolarıyla karantina günlerinin vazgeçilmez ikilisi haline geldi. Son günlerin büyük bir ilgiyle takip edilen dans videolarına bir yenisini ekleyen Fırat Çelik ve Ozi, şimdi de Sezen Aksu'nun kült şarkısı 'Rakkas' ile tebessüm ettirdi. Ankara havasıyla biten Fırat Çelik'in dans videosu kısa sürede yine beğeni rekoru kırdı.

04.05.2020 17:18 - Son Güncelleme: 04.05.2020 17:31
Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte sürpriz sonlu bir video daha çekti.

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Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

RAKKAS'LA DANS ETTİLER

Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü Paris'e dönen Çelik, burada bir restoran açtı. Koronavirüs nedeniyle bir süredir evinde vakit geçiren Fırat Çelik, yayınladığı dans videolarıyla gündeme oturdu.

Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Atiye'nin 'Salla' şarkısından sonra şimdi de Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı "Rakkas"la kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yeğeni ile eğlenceli videosu "Ankara'nın Bağları" parçasıyla son buldu.

Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

"KARANTİNANIN EN GÜZEL VİDEOSU"

Karantina günlerini eğlenceye çeviren Çelik'in bu videosu da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya "Karantinanın en güzel videosu" yorumları yapıldı.

Fırat Çelik ve yeğeninden yeni video: Rakkas! Karantina günlerinin vazgeçilmezi oldular...

Fırat Çelik, çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti.

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