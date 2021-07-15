Vav TV İzle

Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

Feyza Çıpa'nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ve iddialı tekne pozlarıyla adından söz ettiren Feyza Çıpa, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Köpeği ile birlikte havuzda verdiği havalı pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı. Köpeği ile birlikte tepetaklak olan oyuncu, o anları Instagram hesabında yayınladı. Çıpa'nın öncesi ve sonrası olarak art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Feyza Çıpa'nın o paylaşımları...

15.07.2021 20:07 - Son Güncelleme: 15.07.2021 20:07
Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ve iddialı tekne pozlarıyla adından söz ettiren Feyza Çıpa, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu, köpeği ile birlikte şişme havuz yatağında verdiği havalı pozunu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

Ancak beyaz mini elbisesi ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı. Çıpa, sevimli dostuyla birlikte havuza düştü.

Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

O anları da Instagram'ın hikaye kısmında paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncunun paylaşımlarını gören takipçileri kahkahaya boğuldu.

Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.