Feyza Çıpa’nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Öncesi ve sonrası ortaya çıktı havuz pozlarını görenler şaştı kaldı
Feyza Çıpa'nın havalı pozlarının sonu hüsranla bitti! Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ve iddialı tekne pozlarıyla adından söz ettiren Feyza Çıpa, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Köpeği ile birlikte havuzda verdiği havalı pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü oyuncu, talihsiz bir kaza yaşadı. Köpeği ile birlikte tepetaklak olan oyuncu, o anları Instagram hesabında yayınladı. Çıpa'nın öncesi ve sonrası olarak art arda yaptığı paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Feyza Çıpa'nın o paylaşımları...
15.07.2021 20:07
- Son Güncelleme: 15.07.2021 20:07
Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonunu açan ve iddialı tekne pozlarıyla adından söz ettiren Feyza Çıpa, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.