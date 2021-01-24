Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sonunda sessizliğini bozdu! 'Çocuğum için mücadele ediyorum' diyen Feyza Aktan'ın Instagram'dan paylaştığı videoya Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi. Eski eşler arasında yaşanan gerginlik hala devam ediyor. Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Özcan Deniz, oğluyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve yanıt verdi.
Eski eşler arasında sular durulmuyor! Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi, Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Feyza Aktan Instagram'dan video yayınlayarak açıklamada bulundu.
Aktan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz."