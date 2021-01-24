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Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sonunda sessizliğini bozdu! 'Çocuğum için mücadele ediyorum' diyen Feyza Aktan'ın Instagram'dan paylaştığı videoya Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi. Eski eşler arasında yaşanan gerginlik hala devam ediyor. Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Açıklamanın ardından Özcan Deniz, oğluyla çekildiği bir fotoğrafı paylaştı ve yanıt verdi.

takvim.com.tr
24.01.2021 11:40 - Son Güncelleme: 24.01.2021 12:12
Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Eski eşler arasında sular durulmuyor! Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi, Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Feyza Aktan Instagram'dan video yayınlayarak açıklamada bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

2018 yılında evlendiği Feyza Aktan'dan 15 ay sonra boşanan Özcan Deniz'in çocuğunun annesine şiddet uyguladığı iddiası magazin gündeminde yerini alırken, ikiliden yeni paylaşımlar geldi.

Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

KORUMA KARARI ALDIRDI
Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep etti ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunan Feyza Aktan sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı.

Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Aktan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz."