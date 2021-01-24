Feyza Aktan 'çocuğum için mücadele ediyorum' dedi Özcan Deniz'den yanıt gecikmedi! Eski eşler arasında sular durulmuyor

Aktan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar hem yazılı hem de görsel medyada herhangi bir açıklamada bulunmadım. Elimden geldiği kadar da kaçtım hep böyle şeylerden. Ancak içinde bulunduğum durum, artık bana bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissettirdi. Öncelikle karşı tarafın bana açmış olduğu bir velayet davası var. Bundan sebeptir ki her anne gibi evladımın benden alınmaması için vermiş olduğum bir hukuk mücadelesinin içerisindeyim. Lanse edildiği gibi kimsenin kariyeriyle bugüne kadar bir derdim olmadı. Bu saatten sonra da asla olamaz."