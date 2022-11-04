Fettan yenge İfakat’ın yaşadıkları zırıl zırıl ağlattı! Gülseren Budayıcıoğlu 'Yalı Çapkını gerçek' demişti!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlandığı açıklanmıştı. Dizinin yazarı psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, ''Bu Yalı Çapkını'nın hikayesi benim çok sevdiğim bir hikaye. Tabi ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterle empati yapacaksınız.'' sözleriyle merakları gidermişti.