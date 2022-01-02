Ferman Akgül Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hemşeri çıktı! 100 bin TL’lik soruyu açtıran Ferman meğer...
Ferman Akgül, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hemşeri çıktı! Manga grubunun solisti olarak da bilinen 2 çocuk babası şarkıcı Ferman Akgül, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programında ATV ekranlarında boy gösterdi. 100 bin TL'lik soruyu açtıran Akgül kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi. Özel hayatı merak edilen Ferman Akgül'ün Kenan İmirzalıoğlu ile hemşeri olduğunu biliyor muydunuz? İşte nereli olduğu merak edilen Ferman Akgül'ün memleketi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...
Ferman Akgül Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile hemşeri çıktı! 100 bin TL'lik soruyu açtıran Ferman meğer bakın nereliymiş...
Yılbaşı özel bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Manga grubunun solisti Ferman Akgül katıldı. Akgül 100 bin TL'lik o soruda çekilme kararı aldı. Akgül kazandığı parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını duyurdu.
Başarılı bir yarışma çıkaran Akgül, 100 bin TL değerindeki "1975'te tek başına yazdığı makalesinde "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?" soruda çekilme kararı aldı.
Sorunun şıkları şu şekilde;
A:Yoldan çevirdiği birinin
B: Favori film karakterinin
C: Kedisinin
D: Vefat etmiş karısının
Doğru cevap: C şıkkı
Manga solisti Ferman Akgül'ün eşi Bettina Kuperman Danimarkalı... Bettina Kuperman Kopenhag Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yaptı ve 2009'dan bu yana Türkiye'de yaşıyor, sık sık Danimarka'ya gidip geliyor.
2 çocuğu olan İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile oldu. Peki Ferman Akgül nereli?