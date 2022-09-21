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Haberler Magazin Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: "Su gibisin"

Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: "Su gibisin"

Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, görenler "Su gibisin" , "Bu nasıl bir duru güzellik" yorumları yaptı. 2 Kasım 1999 doğumlu Tuya Naz, mimarlık eğitimi alıyor. Feridun Düzağaç ile kızının 'baba-kız' pozları kısa sürede gündem olurken, Tuya Naz Düzağaç'ı görenler hayran kaldı.

21.09.2022 17:32 - Son Güncelleme: 21.09.2022 17:39
Feridun Düzağaç’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: Su gibisin

Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, görenler: "Su gibisin" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Feridun Düzağaç’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: Su gibisin

Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşadı.

Feridun Düzağaç’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: Su gibisin

23 yaşındakı kızı ile İngiltere'de çekilen fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen, Instagram gönderisine "Canım kızım" notunu düştü.

Feridun Düzağaç’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: Su gibisin

Baba-kızın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. İşte Feridun Düzağaç'ın güzeller güzeli kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Feridun Düzağaç’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: Su gibisin

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