Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı görenler: "Su gibisin"
Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, görenler "Su gibisin" , "Bu nasıl bir duru güzellik" yorumları yaptı. 2 Kasım 1999 doğumlu Tuya Naz, mimarlık eğitimi alıyor. Feridun Düzağaç ile kızının 'baba-kız' pozları kısa sürede gündem olurken, Tuya Naz Düzağaç'ı görenler hayran kaldı.
21.09.2022 17:32 - Son Güncelleme: 21.09.2022 17:39
Feridun Düzağaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz 23 yaşında! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı, görenler: "Su gibisin" yorumları yaptı.
Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, aynı yılın kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşadı.
Baba-kızın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. İşte Feridun Düzağaç'ın güzeller güzeli kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...