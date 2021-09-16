Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya'ya ünlülerden yorum yağdı
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya'ya ünlülerden yorum yağdı... İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Babasının ölümünden 1 hafta sonra anne olan Müjgan Ferhan Şensoy, buruk mutluluğuyla gündeme gelmişti. Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya'dan gelen paylaşım ise kahretti.
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya Şensoy'un Instagram paylaşımına ünlülerden yorum yağdı...
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Galatasaray Lisesi ve Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında Ferhan Şensoy, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
31 yaşındaki Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafına; "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.
TORUNUNU GÖRMEYE ÖMRÜ YETMEDİ!
Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasının ölümünden 1 hafta sonra kızını bebeğini kucağına aldı.