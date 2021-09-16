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Haberler Magazin Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya'ya ünlülerden yorum yağdı

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya'ya ünlülerden yorum yağdı

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya'ya ünlülerden yorum yağdı... İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Babasının ölümünden 1 hafta sonra anne olan Müjgan Ferhan Şensoy, buruk mutluluğuyla gündeme gelmişti. Ferhan Şensoy'un küçük kızı Derya'dan gelen paylaşım ise kahretti.

16.09.2021 10:29 - Son Güncelleme: 16.09.2021 10:35
Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy’dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya’ya ünlülerden yorum yağdı

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya Şensoy'un Instagram paylaşımına ünlülerden yorum yağdı...

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Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy’dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya’ya ünlülerden yorum yağdı

Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Galatasaray Lisesi ve Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında Ferhan Şensoy, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy’dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya’ya ünlülerden yorum yağdı

Usta tiyatrocunun vefatını "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, önceki gün babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy’dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya’ya ünlülerden yorum yağdı

31 yaşındaki Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafına; "Gönlümüz bir buluttur duygular alçak uçar, işte gökyüzündeyiz..." notunu düştü.

Ferhan Şensoy’un kızı Derya Şensoy’dan kahreden paylaşım! Babasını 16 gün önce kaybeden Derya’ya ünlülerden yorum yağdı

TORUNUNU GÖRMEYE ÖMRÜ YETMEDİ!

Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, babasının ölümünden 1 hafta sonra kızını bebeğini kucağına aldı.

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