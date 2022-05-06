Ferdi Tayfur’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! Yüz felcinden sonra sırra kadem bastı meydanı kızı Tuğçe’ye bıraktı

2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.