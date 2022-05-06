Ferdi Tayfur’un son hali yıllar sonra ortaya çıktı görenler inanamadı! Yüz felcinden sonra sırra kadem bastı meydanı kızı Tuğçe'ye bıraktı
Ferdi Tayfur'un son haline bakın! Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, imaj tazeledi... Arabesk müziğin babalarından biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felciyle hayranlarını üzmüştü. Sonrasında böbrek nakli de olan Ferdi Tayfur şimdilerde gözden uzak bir yaşan sürüyor Marmaris'te. Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalı da dikkat çekti. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...
06.05.2022 10:48 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:48
2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklandı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.