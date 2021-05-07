Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…
Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı… Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un 90'lı yıllara damga vuran 'Fadime'nin Düğünü' şarkısının klibiyle ilgili detay ortaya çıktı. Yıllar sonra gündeme gelen klipte Fadime'yi canlandıran genç kadının Umut Akyürek olduğu öğrenildi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
07.05.2021 17:51
- Son Güncelleme: 07.05.2021 17:51