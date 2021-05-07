Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Akıma katılmayan ünlü isimlerde var. Onlardan biri de Türk sanat müziğinin en güzel kadın seslerinden çok sevdiğim canım arkadaşım Umut Akyürek… Ben de 20'li yaşlar challenge akımında hem Umut'a, hem de sevenlerine bir sürpriz yapmak istedim.