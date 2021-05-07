RAMAZAN İMSAKİYE
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Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Ferdi Tayfur'un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı… Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur'un 90'lı yıllara damga vuran 'Fadime'nin Düğünü' şarkısının klibiyle ilgili detay ortaya çıktı. Yıllar sonra gündeme gelen klipte Fadime'yi canlandıran genç kadının Umut Akyürek olduğu öğrenildi. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in o halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

07.05.2021 17:51 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:51
Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, 'Fadime'nin Düğünü' şarkısıyla 90'lı yıllarda fırtınalar estirmişti. Tayfur'un klibi de en az şarkısı kadar çok konuşulmuştu.

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Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Ferdi Tayfur'un 90'lı yıllara damga vuran 'Fadime'nin Düğünü' şarkısının klibiyle ilgili detay ortaya çıktı. Klipteki genç kadının Umut Akyürek olduğu öğrenildi.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Ferdi Tayfur'un 1994 yılında piyasaya sürdüğü 'Fadime'nin Düğünü' adlı şarkısının klibiyle ilgili şunları söyledi: "Sosyal medyanın yeni trendi olan 20'li yaşlar challenge akımı devam ederken, ünlü isimler de 20'li yaşlarda çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Akıma katılmayan ünlü isimlerde var. Onlardan biri de Türk sanat müziğinin en güzel kadın seslerinden çok sevdiğim canım arkadaşım Umut Akyürek… Ben de 20'li yaşlar challenge akımında hem Umut'a, hem de sevenlerine bir sürpriz yapmak istedim.

Ferdi Tayfur’un klibindeki Fadime bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı o isim…

Ferdi Tayfur'un "Fadime'nin Düğünü" şarkısını bilmeyen yoktur. 1994 yılında çıkan şarkının klibini ise mutlaka herkes hatırlar. Klipte gelin olan Fadime'nin gerçekte kim olduğunu ise yıllarca hiç kimse bilmeden izledi.