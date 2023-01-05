Ferdi Tayfur'un biricik kızı Tuğçe Tayfur'dan kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu: "Kararımı dostlarımla paylaştım ama annemle istişare etmek yetti"

''BEN ARTIK SAHNE ALMAK İSTEMİYORUM.''

Sahneyi bıraktığını açıklayan Tuğçe Tayfur paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

''Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz ki. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi eğlendim güldüm yeri geldi ağladım yeri geldi büyük kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım, magazin dediğimiz şey belki de bu tarz işlerin en büyük bedellerinden biri :) ama bu süreçte istediğim herşeyi başardım.