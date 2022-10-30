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Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Görenler şaşkına uğradı 'Sakalların nerde'

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi Görenler tanıyamadı. Yaptığı bir röportajında 'Bu halimle ailemle yaşayamam babamın yüreğine iner' sözleriyle dikkat çekti. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını da değiştirdi. Yılmaz, sosyal medyada Meli Bendeli adını kullanıyor. İşte son hali...

30.10.2022 17:26 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:34
Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Görenler şaşkına uğradı ’Sakalların nerde’

İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Çukur dizisiyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıl cinsiyetini değiştirmişti.

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Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Görenler şaşkına uğradı ’Sakalların nerde’

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili'nin yer aldığı Çukur dizinde Timsal Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz ameliyatla bambaşka birisi oldu.

Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Görenler şaşkına uğradı ’Sakalların nerde’

Yeni hayatında Meli Bendeli adını kullanan oyuncu Yılmaz, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Görenler şaşkına uğradı ’Sakalların nerde’

Yılmaz daha önce açıklamasında ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Görenler şaşkına uğradı ’Sakalların nerde’

SON PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meli Bendeli, son olaran Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı dekolteli paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

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