Fenomen oyuncusu cinsiyet değiştirdi! Görenler şaşkına uğradı 'Sakalların nerde'
Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol almıştı! Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi Görenler tanıyamadı. Yaptığı bir röportajında 'Bu halimle ailemle yaşayamam babamın yüreğine iner' sözleriyle dikkat çekti. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını da değiştirdi. Yılmaz, sosyal medyada Meli Bendeli adını kullanıyor. İşte son hali...
30.10.2022 17:26 - Son Güncelleme: 30.10.2022 17:34
İlk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Çukur dizisiyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıl cinsiyetini değiştirmişti.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili'nin yer aldığı Çukur dizinde Timsal Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz ameliyatla bambaşka birisi oldu.
SON PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meli Bendeli, son olaran Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı dekolteli paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.