RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

Peş peşe açıklamalar geldi! Diziler tarih olmaya başladı. Bu bağlamda son gelişme ortaya çıktı. TV8'in fenomen dizisi için kötü haber geldi. Hayranlarını isyan ettiren finalde tarih belli oldu. Televizyon ekranları yaza hazırlanıyor, bu esnada final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi için de tarih belli oldu. Hikayesi biten yapım için sona gelindi. Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, İbrahim Demirkol, Fatih Koyunoğlu, Ayça Erturan, Zuhal Gencer, Nurşim Demir ve Kaan Taşaner yer almaktaydı.

04.05.2021 11:20 - Son Güncelleme: 04.05.2021 11:20
Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için üzen haber geldi. Fenomen dizi 43'üncü bölümde ekrana veda ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir konusunu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanında yer alan gerçek bir hikayeden alıyor ve bu romanın ekranlara uyarlanmış versiyonu olarak seyirci karşısına çıkıyor Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, değerli bir psikiyatrist ve aynı zamanda travmatik hikayeleri tüm gerçekliğiyle kaleme alan başarılı bir yazar. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ve travmatik yaşanmışlıklarıyla insanı derinden sarsan ve düşündüren bir dizi. Aşkın, hayatın ve aile yaşamının daha önce kapısı açılmamış odalarını gösteren bu dizi hepimize hayatı sorgulatıyor.

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Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

Demet Özdemir Aslı karakterine hayat vereceği Lanistar Medya imzalı "Aşk Taktikleri" filminin çekimleri öncesi tatile çıkıp bir süre dinlenecek.


Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

TV100'ün haberine göre, Emre Kabakuşak'ın yöneteceği, Pelin Karamehmetoğlu'nun ise yazdığı filmde Şükrü Özyıldız Kerem karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Film İstanbul'da çekilecek.

Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

Doğduğun Ev Kaderindir: Dizinin konusu çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor.

Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! O dizinin fişi çekildi! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

"Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler.