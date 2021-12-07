Fenerbahçe'nin gamzeli file bekçisi Ezgi Çağlar paylaşımıyla nefes kesti! Gömleğinin sadece bir düğmesini kapattı dudak ısırttı
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin gamzeli file bekçisi Ezgi Çağlar mücadelenin en çok konuşulan ismi oldu. 30 yaşındaki kalecinin başarısı kadar güzelliği de dikkat çekti. Çağlar'ın 13,4bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nefes kesti. Bir birinden iddialı fotoğraflar yayınlayan Fenerbahçeli oyuncunun paylaşımları sosyal medyayı salladı.
07.12.2021 20:25
- Son Güncelleme: 07.12.2021 20:25
Galatasaray ile Fenerbahçe kadına şiddete karşı ortak bir bildiri yayınlayarak cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık amacıyla maç yapacağını duyurmuştu. İki kulüp NEF Stadyumu'nda büyük mücadeleye girişti. Maçın tek galibi 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacak. Spor tarihinin en özel maçında tüm gözler Fenerbahçe'nin gamzeli file bekçisi Ezgi Çağlar'da oldu. Başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken kalecinin sosyal medya paylaşımları kendine hayran bıraktırdı.
30 yaşındaki Fenerbahçeli kaleci Ezgi Çağlar İnstagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlarda bulunuyor.