Fenerbahçe’nin gamzeli file bekçisi Ezgi Çağlar paylaşımıyla nefes kesti! Gömleğinin sadece bir düğmesini kapattı dudak ısırttı

Galatasaray ile Fenerbahçe kadına şiddete karşı ortak bir bildiri yayınlayarak cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık amacıyla maç yapacağını duyurmuştu. İki kulüp NEF Stadyumu'nda büyük mücadeleye girişti. Maçın tek galibi 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacak. Spor tarihinin en özel maçında tüm gözler Fenerbahçe'nin gamzeli file bekçisi Ezgi Çağlar'da oldu. Başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken kalecinin sosyal medya paylaşımları kendine hayran bıraktırdı.