Fenerbahçeli Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'den sürpriz haber! "5 çocuk sözümüz var" demişti... Amine Gülşe ikinciye kaç aylık hamile?

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte kızının her anına şahit olmak istediğini ifade etmiş ve "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.