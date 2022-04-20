Fenerbahçeli Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'den sürpriz haber! "5 çocuk sözümüz var" demişti... Amine Gülşe ikinciye kaç aylık hamile?
Fenerbahçeli Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'den sürpriz haber geldi. "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ikinci bebeğine 3 aylık hamile! Geçtiğimiz aylarda kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha atmıştı. Daha sonra Gülşe, "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için yeşil ışık yakmıştı. Gözde çiftten son olarak müjdeli haber geldi.
Fenerbahçeli Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe'den sürpriz haber! "5 çocuk sözümüz var" demişti... Amine Gülşe ikinciye hamile!
Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı. Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte kızının her anına şahit olmak istediğini ifade etmiş ve "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti.
Eda'ya kardeş düşündüklerini ifade eden Amine Gülşe'den müjdeli haber geldi. Posta'nın haberine göre; Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor! Peli Amine Gülşe kaç aylık hamile?