Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu evleniyor! Sevgilisi Sera Vrij’in babası bakın kimmiş! Ali Koç ’Aferin Ferdi’ demişti...

Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij hem güzelliğiyle hem de mesleğiyle büyük ilgi çekiyor. Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu ile 2023 yılının yaz aylarında dünyaevine girecek Vrij'in hakkında birçok detay merak ediliyor.