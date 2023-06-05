Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu evleniyor! Sevgilisi Sera Vrij'in babası bakın kimmiş! Ali Koç 'Aferin Ferdi' demişti...
Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu özel hayatıyla büyük ilgi çekiyor. 2023 yılı içerisinde dünyaevine girecek olan yıldız ismin sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij geçtiğimiz sene İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığı imza törenine katılmıştı. Sera Vrij'in Ali Koç ile tanımasında ile gülümseten anlar yaşanmıştı. Ali Koç'un 'Aferin Ferdi' diyerek Kadıoğlu'nu tebrik etmesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ferdi Kadıoğlu ile evlilik yolunda olan Sera Vrij ise hem babasıyla hem de mesleğiyle büyük ilgi çekti. İşte Sera Vrij'in mesleği...
05.06.2023 20:29 - Son Güncelleme: 05.06.2023 20:29
Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij hem güzelliğiyle hem de mesleğiyle büyük ilgi çekiyor. Genç yetenek Ferdi Kadıoğlu ile 2023 yılının yaz aylarında dünyaevine girecek Vrij'in hakkında birçok detay merak ediliyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun imza töreninde bir an olsun yanından ayrılmayan kız arkadaşının Ali Koç ile şakalaşması gündem olmuştu.