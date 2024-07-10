Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış

53 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda iki bahçe katını satın alıp, aradaki duvarı yıktırıp güvenliği yok sayınca komşuları şikayetçi olmuştu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada duvarın yeniden örüldüğünü belirtmişti. Ancak Say'ın evinden çekilen yeni fotoğrafta duvarın örülmediği görüldü.