Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış

53 yaşındaki dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Nişantaşı'nda iki bahçe katını satın alıp, aradaki duvarı yıktırıp güvenliği yok sayınca komşuları şikayetçi olmuştu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada duvarın yeniden örüldüğünü belirtmişti. Ancak Say'ın evinden çekilen yeni fotoğrafta duvarın örülmediği görüldü.
Nişantaşı, ünlü piyanist Fazıl Say'ın usulsüzlüğü ile sallanmıştı. Say, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirmiş ve tek daire yapmıştı.
İddialara göre ünlü piyanist bu genişletme işlemleri sırasında aradaki perde duvarlarını yıktırdı.
Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu öğrenen komşular, soluğu Beşiktaş Belediyesi'nde almıştı.