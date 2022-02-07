Fatma Girik'in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik'in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler
Türk sinemasının mavi boncuğu Fatma Girik'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, vefatındaki şüphe hala konuşuluyor. Fatma Girik'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada "Covid-19 sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti" ifadeleri kullanılmıştı. Fatma Girik'in ailesinden bakıcı hakkında şok bir iddia geldi. Girik'in bakıcısı olan Gozel Yazyyeva'nın Covid 19 testi yaptırmadan Fatma Girik'in bakımına devam ettiği, kendisinin hasta olmasına rağmen saçlarını yıkadığı için soğuk aldığı gibi bahanelerle test yaptırmayıp Fatma Girik'i teste gerek olmadığına ikna ettiği iddia edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
07.02.2022 17:54
- Son Güncelleme: 07.02.2022 17:55
Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak günü Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.