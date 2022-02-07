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Haberler Magazin Fatma Girik'in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik'in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Fatma Girik'in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik'in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Türk sinemasının mavi boncuğu Fatma Girik'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, vefatındaki şüphe hala konuşuluyor. Fatma Girik'in kaldığı hastaneden yapılan açıklamada "Covid-19 sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti" ifadeleri kullanılmıştı. Fatma Girik'in ailesinden bakıcı hakkında şok bir iddia geldi. Girik'in bakıcısı olan Gozel Yazyyeva'nın Covid 19 testi yaptırmadan Fatma Girik'in bakımına devam ettiği, kendisinin hasta olmasına rağmen saçlarını yıkadığı için soğuk aldığı gibi bahanelerle test yaptırmayıp Fatma Girik'i teste gerek olmadığına ikna ettiği iddia edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

07.02.2022 17:54 - Son Güncelleme: 07.02.2022 17:55
Fatma Girik’in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik’in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Usta oyuncu Fatma Girik, 24 Ocak günü Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etti.

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Fatma Girik’in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik’in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Günay Girik, ablasının tedavi gördüğü İstanbul Liv Hospital'a "Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten" suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fatma Girik’in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik’in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Öte yandan Girik, usta oyuncunun mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı'ya da dava açtığını belirtti.

Fatma Girik’in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik’in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEST YAPTIRMAKTAN VAZÇEÇMİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, Günay Girik, ablasının tedavisi sırasında ihtimaller zinciri yaşandığını iddia etti: "Ablamın tedavisi sırasında hastanede bazı ihtimaller zinciri oluştuğunu düşünüyorum.

Fatma Girik’in ölümünde bakıcısının açıklamaları çok konuşulmuştu! Fatma Girik’in ailesinden bakıcı hakkında flaş sözler

Zaten bu da ortada. Ablamın bakıcısı izinden dönüşte hastaneye geliyor ve 'Ben biraz grip gibiyim. Koronavirüs testi yaptıralım' diyor. Sonra testin bin lira olduğunu öğrenince yaptırmıyor."

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