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Haberler Magazin Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası olarak bilinen usta sanatçılardan Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçıyla ilgili birçok gerçek de tekrar gün yüzüne çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Girik'in bir meslektaşının Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından kurtarması oldu. Bakın Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli hangi Yeşilçam yıldızını ölümden kurtarmış...

26.01.2022 00:07 - Son Güncelleme: 26.01.2022 00:07
Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Ezo Gelin, Köroğlu, Namus, Japon İşi, Postacı, Toprak Ana gibi filmlerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla gönüllere taht kuran Fatma Girik'ten geçtiğimiz günlerde acı haber geldi.

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Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etti.

Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Ardında sayısız eser bırakan Fatma Girik ile ilgili birçok gerçek de tekrar gün yüzüne çıktı.

Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Bunlardan en dikkat çekeni ise Girik'in bir meslektaşının Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından kurtarması oldu.

Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...

Hülya Koçyiğit'e verdiği bir röportajda Fatma Girik'in kendisini Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından döndürdüğünü anlatan Yeşilçam yıldızı Yılmaz Gruda'nın o açıklaması aylar sonra tekrar gündem oldu.

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