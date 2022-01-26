Fatma Girik’in ölümden kurtardığı Yeşilçam yıldızı bakın kim çıktı! O gerçek duyanları şaşkına çevirdi ‘Benim paramdan kes’ diyerek...
Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası olarak bilinen usta sanatçılardan Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçıyla ilgili birçok gerçek de tekrar gün yüzüne çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Girik'in bir meslektaşının Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından kurtarması oldu. Bakın Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli hangi Yeşilçam yıldızını ölümden kurtarmış...
Ezo Gelin, Köroğlu, Namus, Japon İşi, Postacı, Toprak Ana gibi filmlerle hafızalara kazınan ve başarılı performansıyla gönüllere taht kuran Fatma Girik'ten geçtiğimiz günlerde acı haber geldi.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden yaklaşık 10 gündür de özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayata veda etti.
Bunlardan en dikkat çekeni ise Girik'in bir meslektaşının Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından kurtarması oldu.
Hülya Koçyiğit'e verdiği bir röportajda Fatma Girik'in kendisini Karakolda Ayna Var filminin setinde ölümün kıyısından döndürdüğünü anlatan Yeşilçam yıldızı Yılmaz Gruda'nın o açıklaması aylar sonra tekrar gündem oldu.