Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den 5. yıl mesajı: İyi ki kocam oldun...

İşte Buse Terim'in o paylaşımı;



15 Mayıs 2014... Nikahımızı kıydığımız, birbirimize 'evet' dediğimiz gün. Seninle bir ömre, yaşlanmaya, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birlikte olmaya, bir olmaya, seni hep çok sevmeye 'evet' dediğim gün. Ve o günden bugüne geçen 5 sene... Sana her gün daha çok artan sevgim, saygım, babalığın, ve daha birçok sıfatınla iyi ki kocam oldun.