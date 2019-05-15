Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den 5. yıl mesajı: İyi ki kocam oldun...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş adamı Volkan Bahçekapılı ile evliliklerinin 5. yıldönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı. Buse Terim'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in, duygulandıran o paylaşımı...
15.05.2019 16:12
- Son Güncelleme: 15.05.2019 16:12
İşte Buse Terim'in o paylaşımı;
15 Mayıs 2014... Nikahımızı kıydığımız, birbirimize 'evet' dediğimiz gün. Seninle bir ömre, yaşlanmaya, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birlikte olmaya, bir olmaya, seni hep çok sevmeye 'evet' dediğim gün. Ve o günden bugüne geçen 5 sene... Sana her gün daha çok artan sevgim, saygım, babalığın, ve daha birçok sıfatınla iyi ki kocam oldun.
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