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Haberler Magazin Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı

Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı

Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk, geçtiğimiz gece rapçi arkadaşı Norm Ender (36) ile birlikte objektiflere yansıdı. Faruk Sabancı'nın sarı renkteki, özel plakalı lüks bir otomobili göz kamaştırdı.

25.02.2022 10:53 - Son Güncelleme: 25.02.2022 10:58
Faruk Sabancı’nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı’nın yeni oyuncağı

Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin araçları...

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Faruk Sabancı’nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı’nın yeni oyuncağı

Geçtiğimiz senelerde Sabancı, tüp mide ameliyatıyla 100 kilo vermesi hakkında konuşarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "O kilodayken fiziksel kaygılarınız olmuyor. Hatta onu çok geride bırakmış oluyorsunuz. Ben o hedeften çok uzaklaşmıştım. Fiziksel olarak toparlanacağımı hiç düşünmüyordum..."

Faruk Sabancı’nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı’nın yeni oyuncağı

"İYİ Kİ YAPMIŞIM"
"Ama şeker hastası olmaktan, kendime insülin iğnesi yapmaktan çok korkuyordum. Çünkü ailemde var. Ve artık hocalarım 'Faruk oraya doğru gidiyorsuné deyince 'Tamam' dedim. Şimdi gayet memnunum. İyi ki yapmışım."

Faruk Sabancı’nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı’nın yeni oyuncağı

Cimrilik derecesinde tutumlu olduğu yönündeki haberlere de cevap veren Sabancı, "Yazılanlar yalan. Bazı konularda tutumluyum ama cimri kesinlikle değilim" şeklinde konuşmuştu.

Faruk Sabancı’nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı’nın yeni oyuncağı

13 MİLYON TL DEĞERİNDE
Özel plakalı ve yanı sarı Lamborghini aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sabancı, yaklaşık 13 milyon tl değerindeki yeni oyuncağı ile adından söz ettirdi.

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