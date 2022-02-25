Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı
Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı gündeme bomba gibi düştü. Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın DJ'lik yapan 29 yaşındaki oğlu Faruk, geçtiğimiz gece rapçi arkadaşı Norm Ender (36) ile birlikte objektiflere yansıdı. Faruk Sabancı'nın sarı renkteki, özel plakalı lüks bir otomobili göz kamaştırdı.
25.02.2022 10:53 - Son Güncelleme: 25.02.2022 10:58
Faruk Sabancı'nın aracının fiyatı çeneleri yordu! İşte Sabancı ailesinin 4. kuşak mensubu olan DJ Faruk Sabancı'nın yeni oyuncağı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin araçları...