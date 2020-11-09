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Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah Instagram'dan arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğrafa gelen yanıta küfürlü yanıt verdi. Yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlayan oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine aynı şekilde karşılık verirken, sosyal medyada 'Farah Zeynep Abdullah nereli, kimdir?' sorularının yanıtı arandı.

09.11.2020 14:25 - Son Güncelleme: 09.11.2020 14:43
Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, 'Masumlar Apartmanı' disizindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

.Instagram hesabından Emil isimli arkadaşıyla 2009 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdullah, İngilizce mesajı ile arkadaşının yeni yaşını kutladı.

Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

.Bu paylaşıma yorum yapan bir takipçisi "Takipçilerin Türk ne İngilizce yazıyorsun a.." diyerek küfür içerikli bir yorum yazdı. Erkek takipçisinin küfürlü paylaşımına sinirlenen 31 yaşındaki oyuncu, "Düzgün konuş a.." şeklinde küfürlü bir cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

HÜLYA AVŞAR

Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.


Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 yılında Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

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