Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 yılında Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.