Farah Zeynep Abdullah'tan takipçisine küfürlü yanıt! 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah kimdir?
Farah Zeynep Abdullah Instagram'dan arkadaşının doğum gününü kutladığı fotoğrafa gelen yanıta küfürlü yanıt verdi. Yakın arkadaşıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutlayan oyuncu, fotoğrafına küfür içerikli yorum yapan bir takipçisine aynı şekilde karşılık verirken, sosyal medyada 'Farah Zeynep Abdullah nereli, kimdir?' sorularının yanıtı arandı.
09.11.2020 14:25
- Son Güncelleme: 09.11.2020 14:43
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
17 Ağustos 1989 yılında Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.
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