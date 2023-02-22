Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'dan nefret kustuğu o cümlelere sosyal medyada tepiler çığ gibi: "Milli ve manevi değerlere saygısı olmayan..."
Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'dan nefret kustuğu o cümlelere sosyal medyada tepiler çığ gibi... Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 10 ilimiz depremlerden etkilenirken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Devletin tüm imkanları seferber edilirken ekipler bir yandan da yaraları sarmaya çalışıyor. Bazı isimler destek çağrılarında bulunurken bazıları ise nefret söylemleri ile tepki çekiyor. Bunlardan biri de Farah zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter paylaşımı kısa sürede büyük tepki aldı. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...
22.02.2023 13:17 - Son Güncelleme: 22.02.2023 13:17
"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAYGISI OLMAYAN..."
Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'dan nefret kustuğu o cümlelere sosyal medyada tepiler çığ gibi...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binaların yerle bir olduğu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde art arda iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından nefret kusan paylaşım yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'da kurduğu o cümlelerle tepki çekti.