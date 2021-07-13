Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Ayrılık nedeni bakın neymiş...
Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Dizide canlandırdığı İnci karakteriyle bu sezona damgasını vuran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sevenlerini üzmüştü. Projeyi yarım bıraktığı için eleştiri oklarının hedefi olan Abdullah, ayrılık nedenini ilk kez anlattı.
13.07.2021 12:17
- Son Güncelleme: 13.07.2021 12:17
FARAH'IN AYRILIK NEDENİ...
Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı itirafıyla gündeme bomba gibi düştü! Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah verdiği bir röportajla adından söz ettirdi.
Masumlar Apartmanı'na veda etmesi ile gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Ayşe Arman'a içini döktü. Diziden neden ayrıldığını ve diziden ayrılık haberinin gündem olması sonrası gelen yorumları da paylaşan oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:
"Aslında, bir karakterin hikayede sonunun gelmesinin neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim. Benim kariyerimle ilgili bir karar olabilir, senaryosal bir karar olabilir. Bu konuda üzerime gelinmesini hayretler içinde takip ettim."
"Çok daha ciddi dertlerimiz varken, bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı!"