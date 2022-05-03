Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

1986'da Almanya, Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Programda Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırıldı.