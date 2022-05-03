Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”
Fahriye Evcen'in yatak odası pozu olay! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, hem güzelliği hem de fit haliyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
1986'da Almanya, Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Programda Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırıldı.
Bu tanışmanın ardından oyunculuğa ilk adımını atan Evcen'in yıldızı kısa sürede parladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, gönlünü Çalıkuşu dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit'e kaptırdı.
Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Evcen 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan güzel oyuncu, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.