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Haberler Magazin Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Fahriye Evcen'in yatak odası pozu olay! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Evcen, hem güzelliği hem de fit haliyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi", "Türkiye'nin en güzel kadını" yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen'in o paylaşımı...

03.05.2022 23:41 - Son Güncelleme: 03.05.2022 23:41
Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

1986'da Almanya, Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, tatil yapmak için Türkiye'ye geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Programda Aydoğan'ın dikkatini çeken Evcen, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırıldı.

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Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Bu tanışmanın ardından oyunculuğa ilk adımını atan Evcen'in yıldızı kısa sürede parladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, gönlünü Çalıkuşu dizisinde birlikte rol aldığı Burak Özçivit'e kaptırdı.

Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan Evcen 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan güzel oyuncu, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Fahriye Evcen’in yatak odası pozu olay! Burak Özçivit’in biricik eşi paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Kim der bir çocuk annesi”

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle ailesiyle yayınladığı pozlarıyla dikkat çeken Evcen, bu kez farklı bir paylaşıma imza attı.

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