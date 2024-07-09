Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler şok geçiriyor! Kimse bu halini görmemişti: "İkiz olacaklarmış neredeyse"

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu sefer de kardeşleriyle gündem oldu. Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen, güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Fahriye Evcen'in Burak Özçivit ile mutlu evliliği sürerken, Demet Evcen'in güzelliği ve kardeşiyle olan benzerliği büyük ilgi topladı.