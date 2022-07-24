Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler dönüp bir daha baktı herkesin ağzı açık kaldı: "İkiz olacaklarmış neredeyse"
Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler dönüp bir daha baktı herkesin ağzı açık kaldı. Burak Özçivit ile evliliği mutlu bir şekilde devam eden Fahriye Evcen hamileyken bile güzelliğini konuşturmaya devam ediyor. Şu sıralar ikinci bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen'in kardeşleri gündeme bomba gibi düştü. Demet Evcen ise içlerinde en çok dikkat çeken isim oldu. Fahriye Evcen ile kardeşi Demet'i görenler, "İkiz olacaklarmış neredeyse" yorumları yaptı.
24.07.2022 14:31 - Son Güncelleme: 24.07.2022 14:31
"İKİZ OLACAKLARMIŞ NEREDEYSE"
Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler dönüp bir daha baktı herkesin ağzı açık kaldı.
Biri en yakışıklı diğeri ise en güzel... Dünya çapında en beğenilen çiftler arasında yer alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.
Fahriye Evcen'in kardeşi Demet'i görenler güzelliği karşısında hayran kaldı. İşte başta Fahriye'nin kardeşleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...