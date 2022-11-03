Vav TV İzle
Haberler Magazin Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne herkes ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Barış Arduç...

Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne herkes ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Barış Arduç...

Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne düşmanı bile ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisinin son fragmanı nefes kesti. Seferiye Hatun'un Alparslan'ı koruduğu anlar herkesi duygulandırdı. Fragmana damga vuran sözler ise ''Hekimler zehirin devasını bulamadıklarını söyledi.'' oldu. Peki Alparslan'e ne olacak, kurtulacak mı? 2 yeni oyuncu müjdesi geldi. İşte detaylar...

03.11.2022 20:02 - Son Güncelleme: 03.11.2022 20:05
Fahriye Evcen’in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu’da herkes ağladı! ’Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ Barış Arduç...

Her hafta pazartesi akşamı izleyenlerle olan Alparslan Büyük Selçuklu, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen’in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu’da herkes ağladı! ’Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ Barış Arduç...

Sezon finalinde Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun'un ölümü seyirciyi şoka sokarken, hikayesi biten ünlü oyuncu diziden ayrılmak durumunda kaldı.

Fahriye Evcen’in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu’da herkes ağladı! ’Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ Barış Arduç...

Yeni sezona 3 yeni oyuncu katıldı. Önce Fahriye Evcen'in yerine Seferiye Hatun karakteriyle Kayra Zabcı katıldı.

Fahriye Evcen’in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu’da herkes ağladı! ’Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ Barış Arduç...

Zabcı'nın Arduç ile uyumu çok sevilirken, bu kez de Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a hayat veren Devrim Saltoğlu fenomen dizinin kadrosuna katıldı.

Fahriye Evcen’in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu’da herkes ağladı! ’Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ Barış Arduç...

Saltoğlu, dizide Alparslan'ın yeni düşmanına hayat verecek.

SON DAKİKA