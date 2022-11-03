Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne herkes ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Barış Arduç...
Fahriye Evcen'in kırıntısının kalmadığı Alparslan Büyük Selçuklu'da ölümüne düşmanı bile ağladı! 'Yolcudur Abbas bağlasan durmaz' Başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisinin son fragmanı nefes kesti. Seferiye Hatun'un Alparslan'ı koruduğu anlar herkesi duygulandırdı. Fragmana damga vuran sözler ise ''Hekimler zehirin devasını bulamadıklarını söyledi.'' oldu. Peki Alparslan'e ne olacak, kurtulacak mı? 2 yeni oyuncu müjdesi geldi. İşte detaylar...
03.11.2022 20:02 - Son Güncelleme: 03.11.2022 20:05
Her hafta pazartesi akşamı izleyenlerle olan Alparslan Büyük Selçuklu, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı.
Sezon finalinde Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun'un ölümü seyirciyi şoka sokarken, hikayesi biten ünlü oyuncu diziden ayrılmak durumunda kaldı.
Yeni sezona 3 yeni oyuncu katıldı. Önce Fahriye Evcen'in yerine Seferiye Hatun karakteriyle Kayra Zabcı katıldı.