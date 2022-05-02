Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı
Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Instagram'dan peş peşe paylaştığı fotoğraflarla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Küçük Karan anne ve babasından rol çaldı, Fahriye'nin güzelliği ise yorum yağmuruna tutuldu.
02.05.2022 17:20 - Son Güncelleme: 02.05.2022 17:20
Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in basketbol maçı kısa sürede beğeni rekoru kırmıştı.