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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Instagram'dan peş peşe paylaştığı fotoğraflarla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Küçük Karan anne ve babasından rol çaldı, Fahriye'nin güzelliği ise yorum yağmuruna tutuldu.

02.05.2022 17:20 - Son Güncelleme: 02.05.2022 17:20
Fahriye Evcen’in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen’in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen Instagram'dan yeni kareler paylaştı.

Fahriye Evcen’in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Eşi ve oğlu ile bayram fotoğrafları paylaşan Fahriye Evcen'in güzelliği dillere destan oldu.

Fahriye Evcen’in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Karan Özçivit ise anne ve babasından rol çaldı.

Fahriye Evcen’in güzelliğini gören dönüp bir daha baktı! Özçivit ailesinden gelen bayram pozları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'in basketbol maçı kısa sürede beğeni rekoru kırmıştı.

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