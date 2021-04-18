RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve Karan adında bir oğulları bulunan ünlü çift, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden. Son dönemde sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Evcen, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Evinde güneşin keyfini çıkartan Fahriye Evcen sosyal medya yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

18.04.2021 15:01 - Son Güncelleme: 18.04.2021 15:22
Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, Instagram fotoğraflarıyla dikkat çekti. Güneşin keyfini çıkaran Evcen kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen bu paylaşımının ardından eski halleriyle merak konusu oldu. İşte başta Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...
Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

BURAK ÖZÇİVİT