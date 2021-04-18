Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen'in güneşlenirken verdiği pozlar sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve Karan adında bir oğulları bulunan ünlü çift, magazin gündeminin yakından takip ettiği isimlerden. Son dönemde sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Evcen, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Evinde güneşin keyfini çıkartan Fahriye Evcen sosyal medya yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

18.04.2021 15:01 - Son Güncelleme: 18.04.2021 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





