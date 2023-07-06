Fahriye Evcen'in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi "Bu alemde teksin" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen son paylaşımıyla olay oldu. Doğum kilolarından çok hızlı kurtulan Fahriye Evcen bikinili plaj tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
06.07.2023 17:21 - Son Güncelleme: 06.07.2023 17:21
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.