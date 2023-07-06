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Haberler Magazin Fahriye Evcen'in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi "Bu alemde teksin" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Fahriye Evcen'in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi "Bu alemde teksin" Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen son paylaşımıyla olay oldu. Doğum kilolarından çok hızlı kurtulan Fahriye Evcen bikinili plaj tarzıyla sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

06.07.2023 17:21 - Son Güncelleme: 06.07.2023 17:21
Fahriye Evcen’in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi Bu alemde teksin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Fahriye Evcen’in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi Bu alemde teksin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi...

Çift geçtiğimiz Ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Fahriye Evcen’in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi Bu alemde teksin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi...

Gözde çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Fahriye Evcen’in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi Bu alemde teksin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi...

Son olarak Fahriye Evcen plaj tarzıyla sosyal medyayı adeta yerinden oynattı.

Fahriye Evcen’in bikinili pozları ortalığı ateşe verdi Bu alemde teksin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in güzeller güzeli eşi...

İŞTE EVCEN'İN O PAYLAŞIMLARI

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi.

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