Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın varolma hikayesi... Karan Özçivit'e ünlülerden yorum yağıyor
Fahriye Evcen oğlu Karan ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca olanlar oldu. Herkesin merak ettiği Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan sonunda görüldü. Büyük bir aşkla evlenen Fahriye - Burak ikilisinin oğulları Karan'ı ilk kez gören ünlüler de yorum yapmadan duramadı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında. Peki Fahriye Evcen ile Burak Özçivit nasıl tanıştı?
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başladılar ve bu aşkı mutlu bir evlilikle taçlandırdılar. Türkiye'nin en yakışıklı ve en güzel oyuncularından olan çiftin oğulları Karan ise geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmiş ancak ikili çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih etmişlerdi.
Herkesin merak ettiği Fahriye Evcen - Burak Özçivit'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı. Fahriye Evcen, 8 aylık olan oğlu Karan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Önceki gün oğlu Karan ile fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen'e yorum yağdı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile çektirdiği ve 'Karan'ım Uzay gemisi kaptanı' notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. İşte ünlü isimlerden gelen o dikkat çekici yorumlar:
Deniz Seki: Maşallah Allah bağışlasın
Ebru Polat: Anne çok güzel, baba çok yakışıklı… Çocuk mükemmel doğmuş maşallah
Demet Akalın: En karizmatik ünlü bebeği diyebilir miyiz? Yes...
Fulden Uras: Rabbim güzel yazılar yazsın. Anne çok güzel , baba çok yakışıklı Maşallah Karan bebek sana...
Peki, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit nasıl tanıştı ve bu büyük aşkın meyvesi Karan dünyaya geldi? İşte ünlülerin tanışma hikayeleri...
Doktor Ela olarak ünlenen Doktorlar dizisinin hanım hanımcık oyuncusu Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Evlendikten sonra oyunculuğu bıraktığını, çocukları ve eşiyle vakit geçirmek istediğini belirten Yasemin Ergene'nin eşi İzzet Özilhan ile tanışma hikayesi merak konusu oldu. İşte Doktor Ela'nın masal gibi hikayesi...