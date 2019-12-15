Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın varolma hikayesi... Karan Özçivit'e ünlülerden yorum yağıyor

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit 2017 yılında büyük bir aşk yaşamaya başladılar ve bu aşkı mutlu bir evlilikle taçlandırdılar. Türkiye'nin en yakışıklı ve en güzel oyuncularından olan çiftin oğulları Karan ise geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmiş ancak ikili çocuklarının yüzünü göstermemeyi tercih etmişlerdi.