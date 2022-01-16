Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan sosyal medyayı ikiye böldü! 'Karizma babadan mı dededen mi?'
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan sosyal medyayı ikiye böldü, 'karizma babadan mı dededen mi?' yorumları sosyal medya gündeminde. Kuruluş Osman'la adından söz ettiren Burak Özçivit bir yanda da babalığın tadını çıkarıyor. 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebeklerini fotoğrafını ilk kez 14 Aralık 2019 günü paylaşmıştı ve Karan bebek kısa sürede küçük bir fenomen haline gelmişti. Babasına benzetilen Karan, şimdilerde 'dedesinin tıpkısı' dedirtiyor. İşte Burak Özçivit'in babası ve oğlunun benzerliği...
16.01.2022 12:05
- Son Güncelleme: 16.01.2022 12:12
'KARİZMA BABADAN MI DEDEDEN Mİ?'
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan sosyal medyayı ikiye böldü! Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Burak Özçivit sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan ise daha şimdiden babasının tahtına aday gösteriliyor.
Oğlunun kendisini sete siyarete geldiğini ifade eden paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen ve oğlu Karan kısa sürede gündem oldu.