Fahriye Evcen oğlunu da yanına aldı sosyal medyadan paylaştı! Burak Özçivit'i terk ettiği iddia ediliyordu! 351 bin takipçili Karan'dan edalı pozlar
İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Evliliklerinde kriz yaşandığı konuşulurken Özçivit sosyal medya hesabından eşi ile bir fotoğrafını paylaşarak 'Bizi rahat bırakın artık' notunu düştü. Boşanacakları iddialarına net yanıt veren çiftten yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. 3 yaşındaki minik Karan annesiyle oynamalara doyamadı. İşte Fahriye Evcen ve oğlundan yeni fotoğraflar...
11.08.2022 18:41 - Son Güncelleme: 11.08.2022 18:41
2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden üçüncü kez uyarlanan Çalıkuşu dizisinde birlikte başrol oynayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşk yaşamaya başlamıştı.
Söylentilere göre; kayınvalidesi ile gerilim yaşayan Evcen, ardından da Burak Özçivit ile tartıştı ve evi terk etti.