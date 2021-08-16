Fahriye Evcen mayosunu giydi tekne pozlarını verdi! Bir çocuk annesi sosyal medyayı salladı ilk yorum abla Evcen'den!
Fahriye Evcen mayosunu giydi tekne pozlarını verdi! Bir çocuk annesi sosyal medyayı salladı, ilk yorum abla Evcen'den geldi. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum Gümüşlük'te tatil yapan Fahriye Evcen İstanbul'a dönüş yaptı ancak güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaz paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak tekne pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Fahriye Evcen'in mayolu fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
16.08.2021 17:02
- Son Güncelleme: 16.08.2021 18:01
Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le evli ve çiftin Karan adında şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir oğlu var. Türkiye'ye tatil için gelen Evcen, rahmetli oyuncu Oya Aydoğan'ın programında izleyici olarak bulunduğu esnada Aydoğan tarafından keşfedildi. Yaprak Dökümü adlı diziyle adından söz ettirdi. Evcen, ilk sinema deneyimini 2008 yılında Cennet filminde başrol olarak yaşadı.