Fahriye Evcen mayosunu giydi tekne pozlarını verdi! Bir çocuk annesi sosyal medyayı salladı ilk yorum abla Evcen’den!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit'le evli ve çiftin Karan adında şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir oğlu var. Türkiye'ye tatil için gelen Evcen, rahmetli oyuncu Oya Aydoğan'ın programında izleyici olarak bulunduğu esnada Aydoğan tarafından keşfedildi. Yaprak Dökümü adlı diziyle adından söz ettirdi. Evcen, ilk sinema deneyimini 2008 yılında Cennet filminde başrol olarak yaşadı.