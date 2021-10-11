Fahriye Evcen kırmızı elbisesiyle nefes kesti! Dekolteli pozlar paylaşan Fahriye'yi gören döndü bir daha baktı, sosyal medyayı salladı
Fahriye Evcen kırmızı elbisesiyle nefes kesti! Dekolteli pozlar paylaşan Fahriye'yi gören döndü bir daha bakı. Sosyal medya Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in güzelliğini konuşuyor. Karan adında bir erkek evladı olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döndü. Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, son olarak kırmızı elbiseli pozlar paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Evcen'i görenler hayran kaldı.
11.10.2021 18:06
- Son Güncelleme: 11.10.2021 18:12