Fahriye Evcen kar pozlarına ilk yorum biricik eşi Burak Özçivit’ten! Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u bakın kime benzetildi
Fahriye Evcen kar pozlarına ilk yorum biricik eşi Burak Özçivit'ten! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yayınladığı kar pozlarıyla kendine hayran bıraktı. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun, sosyal medyayı sallayan paylaşımına ilk yorum ise Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten geldi. Öte yandan Fahriye Evcen, verdiği pozlardan birinde dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
14.03.2022 20:34 - Son Güncelleme: 14.03.2022 21:16
Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Anne olduktan sonra uzun bir süre ekranlara ara veren Evcen, Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle setlere geri dönmüştü.
Hem Burak Özçivit ile sürdürdüğü mutlu evlilikle hem de oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.