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Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'

Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'in doğal güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Makyajsız hali ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen''e,'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...' yorumları yapıldı.

14.01.2021 14:10 - Son Güncelleme: 14.01.2021 14:29
Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'

Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzelleri güzeli eşi Fahriye Evcen, doğal hali ile gönülleri bir kez daha fethetti.

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Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'

'İstanbul' bnotuyla paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağan Fahriye Evcen'in yaşı merak konusu oldu.

Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'

İşte yılların güzelliğine güzellik kattığı Fahriye Evcen ve ünlülerin yaşları...

Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'
ÜNLÜLERİN DOĞUM TARİHLERİ
HÜLYA AVŞAR
10 Ekim 1963
Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'
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