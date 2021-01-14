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Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...'

Fahriye Evcen İstanbul pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, Instagram'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'in doğal güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Makyajsız hali ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen''e,'Güzellik desen var, doğallık desen o da var...' yorumları yapıldı.

14.01.2021 14:10 - Son Güncelleme: 14.01.2021 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





