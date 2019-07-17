Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Fahriye Evcen'in, Instagram paylaşımları olay yarattı. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı. Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'le ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Fahriye Evcen nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Evcen başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

17.07.2019 22:16 - Son Güncelleme: 17.07.2019 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





