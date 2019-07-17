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Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Fahriye Evcen'in, Instagram paylaşımları olay yarattı. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı. Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'le ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Hayranları tarafından en çok araştırılan 'Fahriye Evcen nereli?' sorusunun cevabını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Evcen başta olmak üzere diğer ünlü isimlerin memleketleri...

17.07.2019 22:16 - Son Güncelleme: 17.07.2019 22:16
Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Eşi Burak Özçivit ile kısa bir süre önce ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in, Instagram paylaşımları olay yarattı.

Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

13 Nisan'da oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve anne olma heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, Instagram'dan bir fotoğrafı "Uyanık kalmaya çalışıyorum" notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

İŞTE O FOTOĞRAF
Oyuncunun bu fotoğrafı olay oldu. Evcen'in gözlerinin ve yüzünün şiştiği dikkatli gözlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Fahriye Evcen'in takipçileri fotoğrafın altına "Karan anlaşılan uyutmuyor", "Bebek olunca 2 sene uykuyu unutmak lazım" şeklinde yorumlar bıraktı.

Fahriye Evcen hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Burak Özçivit'in eşi ünlü oyuncu Fahriye Evcen meğer...

Yer aldığı birçok dizi ve film projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen'le ilgili merak edilenlerden biri de memleketi oldu.

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