Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

FAHRİYE EVCEN KİMDİR, NERELİ?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç! Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.