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Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

Gençliği, annesi,yeğeni derken şimdi de ablası ile magazin gündeminde yerini alan Fahriye Evcen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve altına gelen 'Elma şekerim' yorumu ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yeğeni Rüya Seçgin ile fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen 4 kız kardeş. Fahriye Evcen'in güneş altında verdiği mutluluk pozlarına 'Elma şekerim' yorumunda bulunan Ayşen Evcen ise Fahriye Evcen'in ablası, aynı zamanda Rüya Seçgin'in annesi...

04.10.2020 17:19 - Son Güncelleme: 04.10.2020 17:31
Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

Kendisi gibi oyuncu olan ve Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile evli olan oyuncu Fahiye Evcen, Instagram'dan gülücükler saçarken çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

Kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Evcen'e ilk yorum ablası Ayşen Evcen'den geldi.

Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

Rüya Seçgin'in annesi Ayşen Evcen, kardeşi Fahriye Evcen'e, 'Elma şekerim' notunu yazdı.

Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin merak edilen aileleri...

Fahriye Evcen güneş altında gülücük saçtı o isimden gelen yorum dikkat çekti! 'Elma şekerim'

FAHRİYE EVCEN KİMDİR, NERELİ?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç! Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

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